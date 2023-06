Economia brasileira cresceu 3,88% entre janeiro e abril

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/06/2023 - 11:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 16 GIU – A economia do Brasil teve um crescimento de 3,88% nos primeiros quatro meses do ano, de acordo com um informe divulgado nesta sexta-feira (16) pelo Banco Central (BC) em Brasília.

Os números do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de abril indicam que a maior economia da América Latina teve um avanço de 0,56% em relação a março deste ano.

Isso indica um crescimento maior do que as previsões do mercado, que haviam projetado um avanço de 0,20%.

Já em comparação com abril de 2022, o IBC-Br teve uma melhora de 3,31%, e no acumulado dos últimos doze meses, houve uma expansão de 3,43%.

Por outro lado, o Boletim Focus, publicado semanalmente pelo BC, projetou na última segunda-feira (12) que o PIB terá um aumento de 1,87% em 2023, enquanto no ano passado houve um crescimento de 2,9%.

No entanto o Ministério da Fazenda projetou um crescimento de 1,9% para 2023. (ANSA).

