Economia brasileira cresceu 2,9% em 2023 (oficial)

A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, após um quarto trimestre de crescimento nulo, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (1º).

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país é ligeiramente inferior ao de 2022, quando expandiu 3%, segundo números revisados.

No acumulado do ano, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário (15,1%), pelo setor industrial (1,6%) e pelo setor de serviços (2,4%).

O mercado apontava resultado positivo de 0,1% no último trimestre de 2023 e de 3% no ano, segundo projeções de cerca de 66 instituições financeiras e consultorias coletadas pelo jornal econômico Valor.

As estimativas ficaram entre 2,6% e 3,4%. Os dados oficiais do quarto trimestre (0,0%) mostraram estagnação em relação aos três meses anteriores.

Para 2024, o mercado prevê um crescimento do PIB de 1,75%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central do Brasil divulgada esta semana.

Muitos analistas atribuem o ligeiro crescimento ao nível das taxas de juros.

