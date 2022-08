Economia apresenta Resultado do Tesouro Nacional de julho nesta terça

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 15:49 Compartilhe

O Tesouro Nacional publicará nesta terça-feira, 30, o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de julho de 2022. O documento será divulgado às 14h30.

Pesquisa do Projeções Broadcast aponta que o mercado estima de déficit de R$ 18,436 bilhões a superávit de R$ 25,0 bilhões. A mediana é de R$ 17,60 bilhões.

A entrevista coletiva será às 15h, no formato presencial no auditório do Bloco P do Ministério da Economia, comandada pelo secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle.

A coletiva será transmitida no canal do Ministério da Economia no YouTube.