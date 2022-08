Economia alemã perderá US$ 265 bi em valor agregado por guerra e altos preços de energia, diz estudo

reuters 09/08/2022 - 8:42 Compartilhe

BERLIM (Reuters) – A economia da Alemanha perderá mais de 260 bilhões de euros (265 bilhões de dólares) em valor agregado até 2030 devido à guerra na Ucrânia e aos altos preços da energia, com efeitos negativos para o mercado de trabalho, de acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa de Emprego (IAB).

Em comparação com às expectativas de uma Europa sem guerra, o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado aos preços da Alemanha será 1,7% menor no próximo ano e haverá cerca de 240 mil pessoas a menos empregadas, disse o estudo publicado nesta terça-feira.

O nível de emprego deve permanecer em torno desse patamar até 2026, quando medidas expansivas começarão gradualmente a compensar os efeitos negativos e levar a um acréscimo de cerca de 60 mil empregos remunerados em 2030.

Um dos grandes perdedores será o setor de hotelaria, que já foi duramente atingido pela pandemia de coronavírus e provavelmente sentirá o aperto do poder de compra dos consumidores.

Os setores intensivos em energia, como a indústria química e a produção de metal, também são especialmente suscetíveis a esses efeitos.

Se os preços da energia, que até agora subiram 160%, dobrarem novamente, a produção econômica da Alemanha em 2023 será quase 4% menor do que seria sem a guerra, de acordo com o estudo. Sob essas premissas, 660 mil pessoas a menos estariam empregadas após três anos e ainda 60 mil a menos em 2030.

(Reportagem de Christian Kraemer)