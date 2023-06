Economia alemã deverá crescer ‘levemente’ no 2º trimestre, aponta Bundesbank

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 11:03 Compartilhe

O Banco Central da Alemanha (Bundesbank) aponta que a economia alemã deverá crescer “levemente” no segundo trimestre de 2023, após entrar em recessão técnica diante de duas contrações seguidas em seu Produto Interno Bruto (PIB). Ele acrescenta, ainda, que a inflação deverá seguir desacelerando nos próximos meses, em seu relatório mensal do mês de junho, publicado nesta segunda-feira, 26.

Entretanto, o documento avalia que o núcleo da inflação deverá permanecer muito alto, aumentando o risco de pressões salariais orientadas pelo aumento da inflação.

“A queda da inflação pode, portanto, ser mais lenta do que o esperado anteriormente”, adverte a instituição.

Segundo o BC alemão, a indústria do país já atingiu seu vale, pressionada pela queda da demanda. “No entanto, a carteira de encomendas do setor ainda é confortável. Os fabricantes de automóveis, em particular, aumentaram sua produção significativamente em maio. De acordo com a Associação da Indústria Automóvel (VDA), os números estão quase de volta ao nível pré-pandêmico, do outono [local] de 2019.”

