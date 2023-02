Economia alemã deve crescer de forma modesta em 2023, diz UE

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 9:10 Compartilhe





BERLIM (Reuters) – A economia alemã crescerá ligeiramente este ano, disse a Comissão Europeia nesta segunda-feira, revisando para cima previsão anterior de contração de 0,6%.

Em suas primeiras previsões do ano, o braço executivo da União Europeia prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,2% para a maior economia da Europa em 2023, mais do que o esperado no fim do ano passado, devido à redução dos preços de energia e políticas de apoio a famílias e empresas.

O PIB alemão caiu 0,2% nos últimos três meses de 2022 em relação ao trimestre anterior em termos ajustados.





Apesar de uma recente melhora na confiança, a economia deve sofrer outro leve declínio no início de 2023, já que os preços de energia para as famílias ainda estão subindo e o apoio governamental para janeiro e fevereiro só será desembolsado em março, disse a Comissão.

O crescimento deve se recuperar para 1,3% em 2024, de acordo com as previsões da Comissão.

Os preços ao consumidor da Alemanha, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, atingiram um pico de 11,6% em outubro, impulsionados pela inflação da energia e de insumos. Desde então, os preços ao consumidor diminuíram.

Em 2023, o repasse do crescimento elevado dos preços de energia deve ser mitigado pelos limites aos preços do gás e da eletricidade.

No entanto, os custos de produção ainda crescentes devem manter a inflação alta, projetada para 6,3% em 2023, disse a Comissão. Em 2024, a inflação alemã deve cair para 2,4%.

(Por Maria Martinez)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias