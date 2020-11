Economia abre crédito suplementar para Justiça, Agricultura, Educação e CGU

A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia abriu crédito suplementar no valor de R$ 202,193 milhões em favor da Justiça Federal, dos ministérios da Agricultura, da Educação, da Justiça e da Controladoria-Geral da União (CGU). A Portaria com a liberação do crédito está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta noite.

Os recursos necessários à abertura do crédito decorrem de anulação de outras dotações orçamentárias. Clique aqui para ver a íntegra da portaria e os anexos com os programas que terão suplementação do orçamento.

Veja também