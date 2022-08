Ecocapsule: A minicasa para viver onde você quiser

Flavia Vitorino 12/08/2022 - 13:20 Compartilhe

Talvez essa tendência seja um grito de liberdade ao estilo de vida separatista que nos isola e nos enclausura ao mundo de concreto das cidades. E como se não bastasse a rotina diária de trabalho que nos coloca muita vezes por horas em frente a telas, ainda veio uma pandemia que nos confinou de vez por dois anos inteiros fadados a lidar com um caos mental sem nenhum suspiro de paz. E estamos lidando com esses vestígios ainda.

Insistirei neste assunto o quanto me restar de inclinação altruísta (porém com abnegação ao positivismo tóxico) de preconizar que os cheiros, cores, formas do mato têm o poder de melhorar o humor, acalmar os ânimos e promover diversos benefícios para a mente e o corpo, vivo dizendo. E para este momento, a única coisa que precisamos é nos desconectar da internet, televisão e problemas, e mergulhar na natureza para recarregar as energias.

Mas parece que a necessidade é real e geral. Tanto que os trailers, tiny houses, cabanas e domos são os assuntos mais falados e acessados por aqui e pelas matérias que abordam o assunto. E agora, a Eco cápsula e a propensão de inverter valores e levar uma vida minimalista. Sonho.

Fotos Divulgação

A Eco cápsula é uma micro-unidade inteligente e auto-sustentável, que utiliza energia solar e eólica. A ideia (já em prática na Europa Central) é ficar em lugares remotos fora do alcance da infraestrutura, com um luxo de um quarto de hotel. Ou seja, pode se tornar uma casa de campo, um hotel pop-up, um escritório móvel, uma estação de pesquisa ou qualquer coisa que você quiser, sendo o mais auto-suficiente, prático e funcional possível.

Tem uma cama, cozinha, banheiro e área de trabalho, e algumas janelas para deixar entrar a brisa. Não há necessidade de conectar à rede – há uma turbina eólica e um banco de células solares embutidos para carregar uma bateria para luz e calor, e a água da chuva é filtrada e coletada em um tanque sob o piso.

Tá bem, suponho que você esteja pensando: “No Brasil não funciona”. Foi a minha primeira impressão. Mas me lembrei que quando escrevi pela primeira vez sobre o crescimento de empresas e procura por motorhomes no Brasil (uma prática que até uns anos atrás era quase que exclusiva da Europa e EUA), os questionamentos foram os mesmos, e hoje temos motorhomes de todos os tipos rodando aos montes pelas estradas brasileiras. Então sim, é possível que logo mais saia uma versão brasileira dessa genialidade aí.

Por enquanto, deixo aqui aos sonhadores dessa vida simples, o site e as redes da eco cápsula, afinal navegar (e sonhar) é preciso.

https://www.ecocapsule.sk/