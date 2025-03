Eclipse solar parcial visível no Hemisfério Norte no sábado

Entusiastas da astronomia em uma ampla faixa do Hemisfério Norte terão a oportunidade de ver um eclipse solar parcial neste sábado(29), do leste do Canadá até a Sibéria.

O eclipse parcial, que é o primeiro do ano e o décimo sétimo deste século, durará cerca de quatro horas.

Começará às 08h50 GMT (5h50 em Brasília) e terminará às 12h43 GMT (9h46 em Brasília).

É essencial proteger adequadamente os olhos para ver esse espetáculo. Se a nebulosidade permitir, será visível em grande parte da Europa, partes do nordeste da América do Norte e noroeste da África.

Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Quando esse alinhamento é perfeito, a Lua bloqueia completamente o disco solar, criando um crepúsculo impressionante.

Mas isso não acontecerá durante o eclipse parcial de sábado, que transformará o Sol em uma Lua Crescente.

“O alinhamento não é perfeito o suficiente para que o cone de sombra toque a superfície da Terra”, disse à AFP o astrônomo do Observatório de Paris, Florent Deleflie.

Em seu ponto máximo, a Lua cobrirá cerca de 90% do disco solar. A melhor vista será do nordeste do Canadá e da Groenlândia no auge, às 10h47 GMT (7h47 em Brasília).

Para vê-lo, é essencial um par de óculos especialmente adaptados para um eclipse.

Para 12 de agosto de 2026, especialistas preveem um eclipse solar total, visível na Islândia, norte da Espanha e partes de Portugal.

No Reino Unido, França e Itália o fenômeno será visível em 90%.

