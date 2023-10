Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2023 - 14:39 Compartilhe

Faltam poucos minutos para o esperado fenômeno deste sábado, 14. O eclipse solar anular, quando a lua vai cobrir a maior parte do disco solar, deixando apenas um anel brilhante na borda, será visto em todo o Brasil.

O Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fará a transmissão do eclipse. O fenômeno deve acontecer por volta das 15h, e os curiosos podem assistir pelo pelo canal do YouTube. Confira aqui.

Confira os horários por estado:

Aracaju: 16h48

Belém: 16h32

Belo Horizonte: 16h49

Boa Vista: 15h08

Brasília: 16h45

Campo Grande: 15h43

Cuiabá: 15h38

Curitiba: 16h48

Florianópolis: 16h48

Fortaleza: 16h42

Goiânia: 16h45

João Pessoa: 16h46

Macapá: 16h27

Maceió: 16h48

Manaus: 15h19

Natal: 16h45

Palmas: 16h41

Porto Alegre: 16h47

Porto Velho: 15h21

Recife: 16h47

Rio Branco: 14h16

Rio de Janeiro: 16h50

Salvador: 16h48

São Luís: 16h37

São Paulo: 16h49

Teresina: 16h41

Vitória: 16h50

