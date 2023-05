Eclipse lunar penumbral poderá ser visto nesta sexta na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/05/2023 - 14:33 Compartilhe

ROMA, 5 MAI (ANSA) – Na noite desta sexta-feira (5) espectadores de diversos países da África, Ásia e Oceania poderão observar um eclipse lunar penumbral, que na Itália ficará visível somente nos estágios finais.

O evento, menos marcantes que os eclipses totais ou parciais, mas ainda fascinante, começará por volta das 17h15 (horário da Itália), quando a Lua entrará no cone penumbral projetado pela Terra, ou seja, na parte externa da sombra do planeta.

O disco lunar não escurecerá, mas apenas aparecerá levemente velado. O clímax será alcançado às 19h24, quando a Lua ainda estará abaixo do horizonte, enquanto será claramente visível da Antártica, Ásia, Rússia, Oceania e África centro-oriental. A saída do cone de penumbra às 21h32 marcará o fim do fenômeno.

“O eclipse penumbral é um espetáculo indescritível, mas sem dúvida interessante, nem que seja apenas para se testar em captar a ligeira diminuição do brilho do disco lunar devido à blindagem da luz solar determinada pela Terra”, explica o astrofísico Gianluca Masi, chefe de ciência do Telescópio Virtual.

Segundo ele, “a Itália não está em uma posição ideal para acompanhar o evento, porém, desde o nascer da lua até às 21h30 será possível tentar a observação, a olho nu ou com binóculos”.

“A evidência da sombra é modesta, e o brilho da lua cheia pode tornar mais difícil de apreciar, mas certamente não impossível: o efeito é mais visível no final do que você pensa”, concluiu.

Para aproveitar ao máximo o show, será possível acompanhar a transmissão ao vivo online pelo canal do Telescópio Virtual a partir das 20h45. As imagens também serão transmitidas pelo Canal de Ciência e Tecnologia da ANSA. (ANSA).

