Ebitda ajustado da Glencore cai pela metade em 2023 com queda nos preços do carvão

A Glencore registrou Ebitda ajustado de US$ 17,1 bilhões em 2023, representando cerca de metade do recorde de US$ 34,06 bilhões apurado no ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 21. O valor ficou um pouco abaixo da previsão de analistas, de US$ 17,15 bilhões, segundo consenso fornecido pela própria mineradora anglo-suíça.

Como de costume, a maior parte dos ganhos da Glencore veio das atividades industriais, com redução do Ebitda ajustado de US$ 27,265 bilhões em 2022 para US$ 13,2 bilhões em 2023.

A piora de desempenho da Glencore, maior mineradora do mundo em termos de receita, veio com a queda nos preços do carvão.

Em 2022, as operações de carvão deram contribuição de US$ 17,92 bilhões ao resultado da Glencore, à medida que a guerra da Rússia na Ucrânia impulsionou os preços do combustível fóssil a níveis recordes. No ano passado, os ganhos com carvão somaram US$ 7,97 bilhões.

Também de 2022 para 2023, o Ebitda ajustado de atividades com cobre diminuiu de US$ 5,73 bilhões para US$ 3,95 bilhões, enquanto o de zinco recuou de US$ 1,48 bilhão para US$ 995 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

