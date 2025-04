EBC apresenta comunicação integrada para profissionais do governo

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) organizou evento nesta quarta-feira (16) em que a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) apresentou seu trabalho e expertise em comunicação integrada às equipes que formam o Sistema de Comunicação do Governo Federal (SICOM).

Intitulado de ‘Conexões SICOM – a transformação começa aqui’, o evento foi o primeiro de uma série realizada pela Secom e aconteceu no anexo do Palácio do Planalto em Brasília (DF).

O ‘Conexões SICOM’ é uma iniciativa da Secom volta à formação continuada, troca de experiências e fortalecimento da atuação estratégica da comunicação pública e governamental para funcionários do governo. A EBC foi a instituição que inaugurou o ciclo de palestras.

“O início desse ciclo com a participação da EBC é um grande marco. A EBC faz a comunicação chegar na ponta e consegue levar conteúdos para veículos do interior do país, por exemplo. Trata-se de um grande disseminador da comunicação pública e tem suma importância na comunicação brasileira como um todo”, afirmou o secretário de Comunicação Institucional da Secom/PR, Paulo Brito.

Redes Sociais

A superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais da EBC, Nicole Briones, falou sobre a estratégia da empresa nas plataformas digitais, destacando a importância do conteúdo público de qualidade nas redes.

Ela apresentou dados de alcance e engajamento, ressaltando a necessidade de adaptar a linguagem para diferentes públicos e formatos.

“A EBC opera mais de 30 perfis nas redes sociais. Temos um verdadeiro ecossistema online e essa capilaridade é a base da nossa estratégia”, frisou Nicole Briones, pontuando que atualmente são mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais da EBC, e 500 milhões de visualizações apenas no último trimestre.

Foram apresentados cases de sucesso de conteúdos que ganharam notoriedade nas plataformas e conquistaram o público. Um deles é o trabalho realizado no TikTok para engajar os mais jovens.

No braço governamental, com a atuação de perfis como o do Canal GOV, destacam-se as transmissões ao vivo dos atos do Presidente da República, tutoriais que explicam como acessar políticas públicas e conteúdos informativos que promovem o engajamento cidadão.

A EBC é finalista na 3ª edição do Prêmio Social Media Gov, principal premiação de comunicação em redes sociais do setor público. Organizado pela plataforma WeGov, o prêmio seleciona as principais referências em boas práticas na comunicação pública.

Jornalismo público

O gerente executivo de Jornalismo da TV Brasil, Marcio Motta, compartilhou experiências do telejornalismo público e os desafios enfrentados para garantir uma cobertura plural, equilibrada e de interesse social.

“Atualmente, são cerca de duas horas diárias de notícias na programação da TV Brasil, incluindo os carros-chefes Repórter Brasil Tarde, Repórter Brasil e os boletins que são produzidos ao longo do dia”, informou Motta.

A importância das Rádio Nacional, Rádio MEC e da Agência Brasil foi mencionada, com números que demonstram o crescimento dos veículos. Na Agência Brasil, por exemplo, houve um crescimento de 20% no número de usuários e 91 milhões de visualizações em 2024.

As coberturas especiais realizadas pela EBC, como a da Cúpula do G20 e do G20 Social, no ano passado, foram destacadas como evidências da capacidade da empresa de pautar grandes debates e contribuir para a formação da consciência crítica das pessoas.

Serviços de Comunicação

O gerente executivo de Serviços de Jornalismo, Humberto Rezende, apresentou a Rede Gov.

“Essa á uma estrutura oficial de comunicação do governo federal, responsável por ampliar o alcance das ações do Executivo junto à sociedade e aos veículos de imprensa, por meio de uma programação multiplataforma e entrega de conteúdo confiável, estratégico e de interesse público”, comentou Rezende.

A Rede Gov é formada pelo Canal Gov, Rádio Gov, Agência Gov e A Voz do Brasil.

Durante a apresentação, Rezende destacou os principais programas voltados à divulgação de governo, a exemplo do Bom Dia, Ministro, Brasil em Dia e a própria A Voz do Brasil.

Também foi apresentado o catálogo de serviços e as oportunidades de convergência com pautas de todo o governo federal.