EBC abre consulta às emissoras sobre a 3ª Edição do PRODAV TVs Públicas

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) disponibilizou um questionário para reunir contribuições sobre as temáticas para a 3ª Edição do Edital PRODAV TVs Públicas.

No questionário, as emissoras públicas deverão avaliar as proposições disponíveis quanto à aderência e importância para sua grade de programação (escala de 1 a 5, onde 1 é menos relevante e 5 mais relevante).

Além das proposições iniciais, cada televisão poderá sugerir outra temática, em campo aberto, no fim do documento.

O questionário é destinado a todas as televisões do campo público.

Ressalta-se que as TVs que aderiram à 1ª Edição e têm cadastro com a EBC já receberam um link para responder o documento.

As TVs que ainda não fazem parte do PRODAV TVs Públicas, mas que têm interesse em participar, podem solicitar o acesso. Basta se cadastrar na Central de Atendimento da EBC, no prazo máximo de 48 horas. Será enviado um link específico para o e-mail cadastrado.

O questionário estará disponível para manifestação das televisões parceiras até o dia 15 de dezembro, às 18h.

A EBC reitera que as dúvidas, dificuldades de acesso ou solicitações do link para o questionário deverão ser solicitadas, exclusivamente, por meio da Central de Atendimento da empresa. Todas as televisões podem fazer o cadastro na central.