Eataly Brasil diz que decisão sobre perda da marca não é definitiva

A operação brasileira do mercado italiano Eataly afirmou neste domingo que a decisão sobre a perda da marca no País foi dada num processo arbitral sigiloso e que não é definitiva. Como mostrou a Coluna do Broadcast, a unidade no País, situada em São Paulo, foi obrigada a retirar as menções relacionadas à marca global após perder a disputa na arbitragem.

Em nota, a assessoria de imprensa da franquia brasileira disse que o mérito da decisão que determinou a retirada da marca ainda será analisado pelas instâncias competentes. “A empresa segue rigorosamente a legislação vigente”, afirmou o texto.

De acordo com a empresa, o pedido de recuperação judicial se deu com o objetivo “exclusivo de viabilizar a mediação com dois credores não financeiros, garantido uma negociação estruturada e eficiente”, afirma o grupo. Segundo o Eataly Brasil, o processo não impacta as operações da empresa, obrigações contratuais, fluxos de pagamento ou compromissos com fornecedores e parceiros.

Como mostrou a Coluna do Broadcast, o Eataly Brasil está batalhando na Justiça contra uma ação de despejo impetrada pela proprietária do imóvel, a CAOA Patrimonial.

“O Eataly reafirma seu compromisso com colaboradores, fornecedores e clientes, assegurando a continuidade das atividades com responsabilidade e foco no crescimento sustentável do negócio.”