Eagles lideram venda de produtos da NFL no Brasil; veja ranking

Após a primeira temporada da National Football League (NFL) com uma partida no Brasil, a liga registrou números recordes no engajamento entre os torcedores e fãs de futebol americano. Mandante no duelo com o Green Bay Packers na Neo Química Arena, o Philadelphia Eagles liderou a venda de produtos em 2024/2025, considerando as 32 franquias da principal competição de futebol americano do mundo.

O ranking é produzido pela Sport America, loja licenciada oficial da NFL. A realização da primeira partida no País impulsionou a base de fãs e o interesse do público pela liga. Além de mandante no Brasil, a vitória dos Eagles no Super Bowl, diante do Kansas City Chiefs, também foi fundamental para que a franquia conseguisse liderar o ranking.

A equipe do Missouri, liderada por Patrick Mahomes, aparece na segunda posição do ranking. A popularidade da franquia, que só foi ultrapassada pelos campeões da NFL, se deve ao sucesso dentro de campo, com três títulos de Super Bowl nos últimos seis anos, assim como a relação com a cantora Taylor Swift, uma das mais ouvidas do mundo, e que namora o tight-end dos Chiefs, Travis Kelce.

Na terceira posição, os Packers, time ‘visitante’ no jogo de São Paulo, não foi impulsionado, necessariamente, pela presença no País. Segundo levantamento da própria liga, a franquia lidera a base de fãs, entre todos os times da NFL. Por isso, também, fecha o pódio de preferência dos consumidores na Sport America.

Para compor o ranking, são contabilizadas as vendas nas lojas físicas (Rio, São Paulo e Paraná) e no e-commerce da marca, além do espaço no NFL in Brasa, maior evento internacional da NFL para o Super Bowl. Marcelo Benevuto, sócio-fundador da Sport America, considera o espaço como “democrático” aos torcedores.

“É uma loja em que você entra e consegue com, R$ 29,90, comprar um pequeno souvenir da NFL. Ou você pode comprar um item de colecionador mega exclusivo, com edição limitada. A loja é de fato muito democrática. Democrática, não só na questão de valores, mas principalmente no desafio de cobrir um estoque de variedade para 32 franquias diferentes e com vários perfis físicos diferentes”, explica Marcelo Benevuto, sócio-fundador da Sport America, ao Estadão.

Todos os tipos de produtos foram contabilizados no ranking, como jerseys – uniformes oficiais de jogo das franquias -, camisetas, jaquetas, bonés, acessórios e colecionáveis. No NFL In Brasa, Benevuto já acreditava que o impacto do jogo no Brasil poderia impulsionar os Eagles à liderança. Ao todo, 14 mil produtos estiveram em estoque durante o evento, realizado na Arca, em São Paulo.

NOVO JOGO NO BRASIL

No dia 5 de setembro, a NFL voltará ao País com nova partida na Neo Química Arena. Dessa vez, o Los Angeles Chargers será a equipe mandante, com seu adversário ainda a ser definido. No levantamento de venda de produtos, a franquia não aparece no top 10 de preferências do fã de futebol americano. Pelo calendário, os possíveis rivais para o time são:

AFC Oeste: Denver Broncos, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders

AFC Sul: Houston Texans e Indianapolis Colts

AFC Norte: Pittsburgh Steelers

NFC Leste: Philadelphia Eagles e Washington Commanders

NFC Norte: Minnesota Vikings

Destes, apenas Chiefs, Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings, além do líder Eagles, aparecem no ranking. A depender do desempenho da franquia, é uma forma de conquistar uma base de fãs com a partida no Brasil.

Destes, apenas Chiefs, Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings, além do líder Eagles, aparecem no ranking. A depender do desempenho da franquia, é uma forma de conquistar uma base de fãs com a partida no Brasil.

Além disso, vale ressaltar, que, até 2025, apenas New England Patriots e Miami Dolphins têm direitos de exploração do mercado brasileiro, em acordo firmado junto à NFL. A expectativa é que, com o sucesso do jogo em São Paulo – que contou com mais de 47 mil torcedores na Neo Química Arena e mais de 50% de interesse na partida -, novas franquias optem por investir no mercado brasileiro.

CONFIRA O TOP 10 DA TEMPORADA 2024 DA NFL COMPLETO

1.º Philadelphia Eagles

2.º City Chiefs

3.º Green Bay Packers

4.º San Francisco 49ers

5.º New England Patriots

6.º Minnesota Vikings

7.º Buffalo Bills

8.º Baltimore Ravens

9.º Seattle Seahawks

10.ºPittsburgh Steelers