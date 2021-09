E190-E2 faz primeiro voo comercial para o aeroporto de Londres, diz Embraer

A Embraer informou em comunicado nesta sexta-feira, 3, que o E190-E2 fez seu primeiro voo comercial na quinta-feira para o aeroporto de Londres. A aeronave da Helvetic Airways voou de Zurique à capital britânica em 1 hora e 20 minutos.

Operado pela Helvetic Airways em nome da Swiss International Air Lines, empresa aérea com a qual possui uma parceria, o voo, completamente vendido, tinha 110 passageiros.

Segundo a fabricante brasileira, as aeronaves da Embraer respondem por quase 90% de todos os pousos e decolagens do aeroporto.

“Com a pandemia do coronavírus trazendo uma ênfase mais regional para o transporte aéreo, juntamente com uma tendência de utilização de aeronaves menores, a Helvetic Airways está agora idealmente equipada para fornecer operações confiáveis e econômicas e aproveitar todas as vantagens das novas oportunidades oferecidas atualmente em mercados de todo o mundo”, disse a Embraer em nota.

Com uma frota de 12 aeronaves E2 da Embraer, a Helvetic Airways é atualmente a maior operadora de E-Jets da Embraer no mundo.

Veja também