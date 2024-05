É você, Lula. Não o povo

Coluna do Mazzini 10/05/2024 - 8:30 Para compartilhar:

O fiasco histórico do 1º de Maio na festa dos sindicatos em São Paulo, com a presença de um constrangido presidente Lula da Silva no palco, é amostra do diminuto poder popular deste que é, por ora, o maior líder político que o Brasil já teve desde Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Lula quer fazer História – caso se reeleja, em 2026, será o mais longevo democraticamente no cargo. Tem bela trajetória, manchada pela Operação Lava Jato que, bem ou mal, expôs as entranhas das relações sujas de empreteiras com o Poder público. Fora isso, Lula é uma figura singular e se elegeu em 2022 pela força da sua imagem. Não foi ajuda do partido. Está acima do PT, que corre o risco de desaparecer depois de Lula. Mas não percebeu ainda que não tem mais o poder de outrora. Voltou ferido, sujo de batalha, vingativo, rancoroso, e o povo não quer vê-lo assim. Isso ficou exposto em reunião com o núcleo duro do Governo há dias. Ninguém teve coragem de avisar que a culpa não é dos ministros, nem do povo.

Briga na Unimed Rio expõe crise

Uma briga interna da diretoria da Unimed Rio com seus associados expôs as vísceras de uma crise milionária na empresa no Estado fluminense. Contrariando um comunicado de parte da direção, que considerou mentiroso sobre cancelamento, o Conselho Fiscal soltou nota há dias para seus associados garantindo que está mantida para este sábado (11) a convocação para uma assembleia geral a fim de discutir as contas da cooperativa. O Conselho ainda avisou que a mesma poderá ser feita de forma virtual. Há alguns anos as contas de seguidas gestões não batem e geram controvérsias. Enquanto isso, a entidade vem perdendo associados na capital.

Lá fora, tudo bem!

Apontado pela PF como um os mandantes da morte de Marielle Franco, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) segue preso, mas com regalias de parlamentar. Mantém 28 empregados com bons salários pagos pela Câmara. Visitas na cadeia são de um advogado e um funcionário do gabinete. E continua de posse do apartamento funcional de 140 m².

Sonho do MDB: Helder como vice de Lula

Parte da executiva do MDB aposta no governador do Pará, Helder Barbalho, como potencial vice na chapa de Lula da Silva à reeleição – na tentativa de nova reaproximação do partido com o Barba. A COP30 em Belém deve ser vitrine, e propuseram a Helder começar a aparecer mais em eventos políticos de vitrine nacional – com ou sem a presença do presidente. O projeto de Poder passa também pela dica de um treinamento como fonoaudiólogo para tirar o forte sotaque paraense que “puxa o S” como os cariocas. Há outra ala, também entusiasta da chapa, que defende a dicção acentuada conhecida do filho de Jader Barbalho.

Brasil e Israel: negócios vão bem

Vai muito bem a relação da Defesa do Brasil e empresas de Israel a despeito da crise diplomática entre os países por causa das falas do presidente Lula da Silva. Só para citar dois casos: a FAB possui três contratos com fornecedores de material do país do Oriente Médio. Sobre as torres REMAX (R$ 380 milhões); câmeras do SISFRON (R$ 32 milhões); e torre de tiro UT30, (R$ 80 milhões). A Marinha tem dois contratos com a empresa ARES, para integração das alças optrônicas dos Navios-Patrulha Maracanã e Oceânico Classe Amazonas. As Forças informam que os contratos são anteriores a 2023.

Comendador quer reabrir o Tambaú

O grupo empresarial do Comendador Roosevelt Matias de Santana fez oferta aos proprietários do tradicional Hotel Tambaú, de João Pessoa. Herdeiro de fortuna de pai português, com participação em cassinos e vinículas, o paraibano quer reativar o resort na beira-mar com serviços de luxo.

Locação & desmanche

Embora não se pronunciem sobre o caso, as grandes locadoras de veículos do País investem em tecnologia para rastreamento de veículos em capitais onde foi descoberto um esquema de sucateamento. O bandido aluga um carro, leva para um desmanche e troca as peças novas por usadas e ou defeituosas. A locadora só descobre nas oficinas.

Polícia na Ferbasa

A Polícia desfilou pela sede da Companhia de Ferro Ligas da Bahia, a conhecida Ferbasa, na manhã em que Assembleia Geral que analisaria as contas de 2023 e a distribuição de dividendos seria realizada. O estrago foi grande nas salas da empresa alvo de buscas e apreensão. Um antigo proprietário questiona as contas na Justiça.

NOS BASTIDORES

Rendeu cadeia

Foi um ministro de Bolsonaro quem vazou do grupo de WhatsApp dos “ex” para um veículo de mídia o áudio de Mauro Cid desancando Alexandre de Moraes. Agora ele é O Traíra.

Saldo da intervenção

O novo Chefe do Estado-Maior é o general Richard Nunes. Era secretário de Segurança do Rio na intervenção, quando foi nomeado chefe da Polícia Rivaldo Barbosa, preso pelo envolvimento no caso Marielle.

Carona no cartão

A Uber cobrou automaticamente R$ 24,99 do lançamento Uber Pass de um cliente do aplicativo que não pediu o serviço. É um caso curioso: o cidadão foi orientado a cancelar uma assinatura que não fez, mas sem devolução da primeira cobrança.

Quem é que foi?

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, escolheu mil convidados VIP para a turma do gargalo no show de Madonna em Copa. Foi uma das contrapartidas da Agência Bonus Track pelos R$ 10 milhões de patrocínio.