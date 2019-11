É verdade esse bilhete: O Ford Mustang agora terá uma versão SUV e elétrica. O lançamento, que traz o famoso “muscle car” para a era dos utilitários esportivos e da eletrificação ? tudo ao mesmo tempo ?aconteceu na última segunda-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa é a primeira ampliação da família do ‘pony car’ em quase seis décadas de história do modelo no mundo.

Principal lançamento da Ford neste ano, o SUV do Mustang foi a resposta da marca aos desejos do consumidor atual, que prefere carros espaçosos, práticos, conectados, altos e, mais recentemente, eletrificados. Com todos essas premissas, a contra-gosto dos puristas, nasceu o Mach-E.

O modelo foi projetado em um edifício centenário a alguns quarteirões da primeira fábrica de Henry Ford em Detroit e será produzido no México, o Mustang ‘altinho’ chegará ao mercado norte-americano no final de 2020 em cinco versões com bateria padrão ou de longo alcance, além de opção por tração traseira ou nas quatro rodas.

BATERIA MAIOR

Com a bateria maior e apenas tração traseira, o Mach-E terá uma autonomia de, pelo menos, 480 km. A potência das variantes vai de 255 cv na variante de entrada Select e pode chegar até 465 cv, quando a opção é pela versão GT Performance Edition.

Essa opção é a que mais remete a esportividade do tradicional ‘pony car’, isso porque acelera de 0 a 100 km/h em cerca de três segundos ? mesmo tempo do Porsche 911 GTS. Segundo a Ford, a recarga do Mustang Mach-E com autonomia padrão pode atingir até 80% em cerca de 38 minutos usando uma estação de carga rápida.

“O Mustang Mach-E acaba com a noção de que os veículos elétricos são bons apenas para reduzir o consumo de combustível”, diz Hau Thai-Tang, diretor de Desenvolvimento do Produto e Compras da Ford. “As pessoas querem um carro que seja emocionante de dirigir, que seja lindo e possa se adaptar ao seu estilo de vida. O Mustang Mach-E oferece tudo isso com um estilo incomparável”, reforça diretor de Desenvolvimento.

A Ford iniciou um programa de reserva do Mustang Mach-E pela internet, disponível para clientes na América do Norte e na Europa mediante depósito de US$ 500. Apesar de não ter confirmado, a marca deve trazer o modelo para o Brasil. Só esperamos que não leve o mesmo tempo que o Mustang tradicional. É aguardar até o Salão do Automóvel do próximo ano.