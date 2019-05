É uma decisão do parlamento, Coaf sempre atuou na economia, diz Alcolumbre

Em coletiva de imprensa, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fez um apelo para que os senadores aprovem a medida provisória da reforma administrativa conforme o texto votado na Câmara, tirando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além do prazo apertado – a MP perde a validade no dia 3 de junho se não for aprovada – Alcolumbre citou que o órgão sempre funcionou mesmo quando pertencia ao extinto Ministério da Fazenda, hoje incorporado à pasta da Economia, comandada pelo ministro Paulo Guedes.

“Esse órgão de controle sempre atuou mesmo estando dentro do Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, tanto é que o Brasil conhece os resultados em relação à fiscalização e ao trabalho do Coaf”, declarou Alcolumbre. “Não há uma decisão de divisão, se é melhor em um ministério ou em outro. É uma decisão do parlamento.”