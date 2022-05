‘É um trabalho honesto’, diz MC Mirella sobre seu perfil no OnlyFans

Em uma série de Stories no Instagram, MC Mirella fez um desabafo sobre a venda dos seus conteúdos adultos na plataforme OnlyFans. Nos post, a funkeira se mostrou chateada pelo preconceito com a sua nova profissão.

“Eu repugno esse tipo de preconceito que algumas pessoas tem sobre esse tipo de trabalho. Eu comecei a vender esses conteúdos primeiramente por causa pessoal que não era nem minha, mas que eu senti a necessidade e dever de ajudar”, disse Mirella.

“É um trabalho honesto como qualquer outro […] Isso não me rotula, inclusive, parte do meu dinheiro com esse trabalho é para investir no meu grande sonho que é a música”, finalizou ela.