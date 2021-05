‘É um orgulho ser capitão desta equipe’, diz Azpilicueta após título do Chelsea na Champions League Capitão do time de Londres celebra conquista continental, fala sobre emoção de ser o líder da equipe, e comenta sobre a partida contra o Manchester City: 'Soubemos sofrer'

Após a conquista do bicampeonato europeu, o capitão Cezar Azpilicueta, do Chelsea, comemorou o título dos Blues. O espanhol falou sobre a emoção de ser campeão, elogiou o time e falou do orgulho de usar a braçadeira de capitão em campo.

– É difícil explicar como me sinto. É incrível. Em nove anos, o Chelsea não foi capaz de dar esse passo. Levantar a taça gera muita emoção, é o máximo que pode ser conquistado em um clube. É um orgulho ser capitão desta equipe – disse.

Sobre a partida, Azpilicueta afirmou que o Chelsea “soube sofrer”, e que a equipe deu a volta a por cima durante a temporada.

– Soubemos sofrer. E aí está a diferença. A chave estava na energia do grupo, no trabalho dos atacantes. Com o Atlético de Madrid parecia nosso último passo, mas acreditamos em nós mesmos – concluiu.

