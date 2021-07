‘É um grande título’, diz técnico da Argentina

“É um grande título”, afirmou o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, após encerrar um jejum de 28 anos sem conquistas da seleção neste sábado, ao se sagrar campeão da Copa América com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, em pleno Maracanã.

“É um grande título, principalmente para o povo. Que os argentinos celebrem. O amor do torcedor é incondicional à seleção. Acho que se sentem identificados com esta equipe que nunca abaixa a guarda”, afirmou o treinador.

“Foi uma Copa América muito difícil. Felizmente, ficou conosco”, acrescentou.

Questionado por sua inexperiência ao assumir a seleção no final de 2018, Scaloni conquistou o primeiro título da seleção argentina em 28 anos, desde a Copa América de 1993, no Equador.

O treinador de 43 anos assumiu o comando de uma equipe que precisava de renovação e cativar Messi, após as finais perdidas na edições da Copa América nos Estados Unidos de 2015 e 2016 e na Copa do Mundo de 2014.

Com a vitória, Messi conquistou seu primeiro título pela seleção principal.

“Se o argentino o conhecesse como nós (Messi), ele o amaria muito mais do que o ama”, declarou o técnico, que garantiu que o jogador do Barcelona atuou na final com um desconforto na coxa.

Scaloni destacou a união e o comprometimento de seus jogadores.

“Quando todos pensamos no que vem pela frente, é difícil para nós não jogar bem. Temos uma cultura do futebol que é difícil de encontrar em outros países. Quando todos se unem, grandes coisas podem ser alcançadas”, disse.

“O grupo entendeu o que é jogar com essa camisa (…) Compromisso e união te levam para frente”, acrescentou.

No final da partida no Maracanã, Scaloni deu um abraço emocionado em Messi e foi erguido por sua equipe.

“Estou mais feliz pelos jogadores do que por mim”, garantiu.

raa/ma/lca

Veja também