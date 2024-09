‘É tetra’, comemora ex-BBB Paulinha ao ganhar na Lotofácil pelo 4º ano consecutivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 11:11 Para compartilhar:

Paulinha Leite, ex-participante do BBB 11, ganhou o último prêmio da Lotofácil da Independência pelo quarto ano consecutivo, por meio de um bolão. O valor total do prêmio é de R$ 2.583.261,80 e será dividido entre os outros 99 participantes. A Unindo Sonhos, empresa de bolões comandada por Paulinha, é a responsável pelo bolão. Na foto da ex-BBB, ela comemora: “sim, fizemos os sonhados 15 pontos de novo. É claro que tinha que ter a famosa foto com o bilhete, porque aqui é assim”. “Já sabemos que tivemos mais alguns bilhetes com 15 pontos, [que] estão para conferência”, completa. Paulinha é conhecida por sua sorte, e já ganhou mais de 50 vezes na loteria, segundo ela.