‘É sobre escolhas’, diz Ivete Sangalo sobre filho vender videogame para comprar prancha

Ivete Sangalo esteve no podcast Fala, Brasólho na terça-feira (26) e contou um pouco da sua vida. Um dos episódios que chamou atenção foi o anúncio que o filho da cantora fez. Na época, Marcelo Cady, de 12 anos, quis vender o videogame para comprar uma prancha de surf.







Apesar dele não precisar financeiramente, a cantora contou que essa é uma lição que ela quis ensinar a ele. “Não tem a ver com a grana e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar a ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. E eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho”, disse.