É provável que soluções baseadas no Open Finance acelerem, diz diretor do BC

Estadão Conteúdo 14/10/2024 - 14:29

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse nesta segunda-feira, 14, considerar “bem provável” que o desenvolvimento de soluções baseadas no Open Finance acelere daqui para a frente, após a fase de desenvolvimento e consolidação da infraestrutura, no ano passado e neste.

“Ele é um processo que está crescendo e, para a gente falar um pouco das dimensões, hoje a gente tem aproximadamente 54 milhões de consentimentos ativos no ecossistema”, afirmou Damaso, em uma live do próprio BC para tratar sobre o tema.

O diretor disse que, hoje, há 35 milhões de clientes únicos no Open Finance.