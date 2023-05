É preciso paciência em relação às políticas fiscal e monetária, diz Trabuco em reunião do Conselhão

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 11:25 Compartilhe

(Reuters) – O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, pediu paciência a críticos e observadores em relação às políticas fiscal e monetária do país, e disse que é necessária uma visão flexível e sem preconceitos.

Em discurso na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chamado Conselhão, Trabuco afirmou que o Brasil vive um momento de “inflexão” e que a geração de emprego e renda é a unica forma de “transformar pobres em consumidores”.

(Reportagem de Eduardo Simões, em São Paulo)

