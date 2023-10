É preciso haver cautela nos próximos meses para ajustar política monetária, diz membro do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 13:29 Para compartilhar:

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Ignazio Visco avaliou nesta terça-feira, 31, que a decisão da instituição de manter os juros nos níveis atuais por período suficientemente longo para conter a inflação foi “sábia”. Em seu último dia no comando do posto de dirigente e do BC da Itália, ele disse que será necessário ter “cautela” nos próximos meses, para encontrar o equilíbrio certo entre fazer pouco ou demais, enquanto se reduzem as possíveis repercussões sobre uma atividade econômica já fraca e os riscos à estabilidade financeira.

Visco argumentou que é necessário ter cautela, de qualquer modo, “após uma alta tão marcada e rápida nos juros oficiais”. E qualificou a situação econômica na zona do euro como “claramente insatisfatória”.

A dinâmica de preços, por sua vez, está “em claro declínio”. Há sinais positivos, mesmo se a inflação ainda está em nível elevado, e a evolução de todos os fatores precisa ser monitorada com cuidado, recomendou.

O dirigente ainda comentou que, recentemente, houve uma “alta acentuada” nos juros dos bônus de médio e longo prazos, o que em grande medida reflete um avanço nos prêmios nos bônus, sobretudo nos Estados Unidos. “As causas deste aumento ainda são incertas, mas, se duradouras, este efeito de natureza externa ajudará a conter mais a demanda agregada”, destacou.

