É preciso discutir futuros potenciais IPOs de clubes de futebol, diz presidente da B3

Estadão Conteúdo 26/09/2024 - 17:27

O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, disse nesta quinta-feira, 26, que é preciso discutir futuros potenciais IPOs de clubes de futebol. “O mercado de capitais vai ser uma peça importante de ajuda ao mundo do futebol para levar profissionalismo, governança”, afirmou. “Temos de discutir futuros potenciais IPOs, mas o mercado de capitais não é só equity. Tem muito para aproximar do mercado de capitais em dívida, emissões de renda fixa, nota comerciais ou debêntures.”

O executivo participou do evento 3º Seminário Brasileiro sobre Futebol, a lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e o Mercado de Capitais e lançamento do Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade Anônima do Futebol (Ibesaf), na sede da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no centro do Rio.

O advogado Rodrigo Monteiro de Castro, presidente do Ibesaf, afirmou que o primeiro IPO do setor pode acontecer no ano que vem.

A diretora jurídica do Banco do Brasil, Lucineia Possar, por sua vez, disse que as emissões realizadas no bojo da SAF levarão governança ao setor, mencionando como exemplo as debêntures-fut, mecanismo de captação autorizado pela CVM em 2023.