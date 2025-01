É preciso conversar com todos setores da sociedade, diz especialista sobe popularidade de Lula

A avaliação negativa do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou pela primeira vez a positiva, segundo pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Os que aprovam o trabalho do petista passaram de 52%, em dezembro, para 47% neste mês. Já a desaprovação subiu de 47% para 49%, um novo recorde.

No Nordeste, o presidente ainda desfruta de grande popularidade, mas a aprovação caiu oito pontos porcentuais no período, de 67% para 59%, e a desaprovação passou de 32% para 37%. Os eleitores da região deram 69,3% dos votos válidos para Lula no segundo turno das eleições de 2022.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o cientista político Renato Dorgan, especialista em pesquisas qualitativas e quantitativas, disse que o governo precisa perceber que a comunicação de hoje é diferente de 20 anos atrás e tem que saber conversar com todos os setores da sociedade. “Parece um Lula de muito discurso e pouca ação”, afirmou.