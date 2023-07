‘É preciso construir um planejamento estratégico de carreira’, diz especialista sobre filho de Gugu se tornar apresentador

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/07/2023 - 13:37 Compartilhe

Mais um comunicador na família Liberato? Em uma participação no programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, na noite de sábado, 29, João Augusto Liberato, primogênito de Gugu Liberato, revelou que pretende seguir a carreira profissional do pai, que morreu em 2019. Na atração, João disse que pensa em trabalhar na televisão.

Ao ser questionado por Serginho Groisman, João Liberato afirmou que tem vontade de trilhar o mesmo caminho de Gugu: “Eu penso, sim em seguir a carreira. Eu gosto muito da televisão, da mídia”.

Visita ao SBT

No começo de julho, João Augusto usou as redes sociais para mostrar como foi sua visita ao SBT. O herdeiro de Gugu foi gravar uma participação no ‘Programa Silvio Santos’, que atualmente é comandado por Patricia Abravanel.

“Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado. Adorei conhecer você Patrícia Abravanel! Você é muito grande. Essa visita me fez lembrar de muitos momentos que vivi ao lado do meu pai, e eu só tenho a agradecer”, escreveu João na legenda do post no Instagram.

“Para todos da produção, muito obrigado! Foi muito legal ver que todos se lembravam de mim e que amam muito meu pai.Também quero agradecer à Maisa (assessora de imprensa do SBT) pela recepção incrível!”, completou.

Especialista analisa carreira de João Augusto Liberato

A IstoÉ Gente conversou com Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, que fez uma análise sobre o herdeiro de Gugu se tornar apresentador de TV. Confira!

“A pressão em ser filho de alguém famoso, sozinha, já é enorme. Caso a pessoa resolva trilhar a mesma carreira do pai ou da mãe célebres, essa pressão se torna incomensurável. Me refiro às comparações, aos julgamentos, aos ‘vereditos’, tanto da crítica especializada como também de uma boa parcela do público. Antes de qualquer coisa, é preciso que o herdeiro seja forte, resiliente e se prepare com bastante profissionalismo para dar os primeiros passos na área em que a mãe ou o pai famosos consolidaram os seus nomes”, explica o profissional.

Elias Regina e Maria Rita

“Neste aspecto, a cantora, compositora e produtora musical Maria Rita, filha mais nova de Elis Regina e César Camargo Mariano, tem muito a ensinar. Ela é uma referência quando o assunto é seguir a mesma carreira de pais famosos. Nascida sob os holofotes, a Maria Rita aprendeu desde muito cedo a viver com grande exposição midiática, tanto devido às carreiras aclamadas dos pais na música, quanto em razão da perda precoce da mãe, em circunstâncias dramáticas, quando ela tinha apenas quatro anos de idade. À medida que crescia, a Maria Rita passou a ser bombardeada com cobranças para que cantasse, ao passo que ela sempre se recusou apesar de ser esse, também, o seu próprio desejo”.

“Quando resolveu dar início à sua carreira na música, decidiu não cantar as canções consagradas na voz da mãe, Elis Regina, uma das maiores intérpretes brasileiras de todos os tempos. A Maria Rita, mais uma vez, foi duramente criticada. Porém, o tempo mostrou que ela havia tomado a decisão mais apropriada para a sua carreira. A artista cantou, sim, as músicas consagradas pela mãe, mas depois de ter o seu próprio nome consolidado na indústria fonográfica”.

“Me refiro à história da Maria Rita e da Elis Regina porque ambas estiveram em voga há pouco tempo, em uma campanha publicitária para uma famosa marca de carros, que repercutiu na internet. Me refiro a elas porque, guardadas as proporções, existem paralelos com a história do João Augusto Liberato e do seu pai famoso, o apresentador de TV Gugu Liberato. Assim como a Maria Rita, o João Augusto também nasceu sob os holofotes e perdeu o pai, ainda cedo, em circunstâncias comoventes. Tudo sob os olhares do grande público”.

“O próprio João Augusto sinaliza desde criança que pretende seguir a mesma carreira do pai, que foi um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Ou seja: é muito provável que ele venha a passar por algo parecido com o que a Maria Rita enfrentou. As escolhas que ele fará em prol da sua carreira também serão determinantes no futuro”.

João tem futuro, mas precisa de planejamento estratégico

“O João Augusto é fotogênico, carismático e se expressa muito bem, desde criança. É só assistir aos vídeos postados em seu canal no YouTube. Fica evidente que ele tem carisma, um requisito importante para quem pretende seguir a carreira artística. Por outro lado, talento não é suficiente. É preciso gerenciar as aptidões, construir um planejamento estratégico de carreira, usar a própria imagem em benefício de si mesmo, reinventar-se ao longo do tempo e nutrir uma boa dose de resiliência”.

“É crucial não permitir ser ‘tragado’ pelas expectativas do público e da crítica, pelas exigências do mercado anunciante e, em última instância, pelas imposições da própria indústria do entretenimento. Não é simples ou fácil; mas, também não é impossível. Tanto no Brasil como no mundo, existem vários exemplos de filhos de famosos que optaram em seguir as carreiras dos pais e conseguiram estabelecer os seus próprios nomes nas mentes e nos corações das pessoas. Que o João Augusto Liberato possa ter sucesso em sua jornada”, finaliza Higor Gonçalves.





