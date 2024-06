É possível nova alta de juros em julho, a depender da economia e preços, diz presidente do BoJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2024 - 10:21 Para compartilhar:

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou nesta sexta-feira, 14, que é possível que haja uma nova alta de juros no Japão em julho, a depender do comportamento da economia e dos preços. Ueda concedeu entrevista coletiva após a decisão monetária do BC japonês de manter os juros na faixa entre 0% e 0,1%.

Em março, o BoJ elevou os juros pela primeira vez em 17 anos e abandonou o instrumento de controle da curva de juros (YCC).

*Com informações da Dow Jones Newswires