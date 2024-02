É possível dizer quando uma galinha está alegre ou triste de acordo com o som, indica estudo

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 28/02/2024 - 13:15 Para compartilhar:

Você sabia que é possível distinguir o som de uma galinha triste ou feliz? Pois é: achou que só seres humanos são capazes de sentir? Achou errado!

Ao menos é o que indica um estudo da Universidade de Queensland, na Austrália. Os cientistas gravaram as galinhas reagindo a diferentes estímulos e botaram uns 200 voluntários pra ouvir os áudios.

No final, eles descobriram que 69% deles conseguiam identificar se as galinhas em questão estavam, por exemplo, frustradas ou ansiosas com a comida que estava vindo.

O objetivo prático do estudo é ajudar os criadores de galinha a monitorar o humor delas de forma mais eficiente por meio de inteligência artificial.

Mas os resultados também reforçam uma suspeita registrada por Darwin em 1871: a de que os seres vivos não só expressam emoções pela voz, mas também conseguem identificar essas mesmas emoções nas vozes de outras espécies.

Seja como for, uma coisa é certa: a melhor forma de saber como uma galinha está se sentindo é, pasme, ouvindo o que ela tem a dizer.

