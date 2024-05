É plausível esperar corte de juros em junho, mas não necessariamente depois, diz membro do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 14:47 Para compartilhar:

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel reforçou que a chance de a autoridade monetária cortar juros no mês que vem é “plausível”, mas ponderou que uma eventual redução da taxa básica não necessariamente seria repetida nas reuniões seguintes.

Em entrevista ao jornal Handelsblatt, publicada nesta terça-feira, o dirigente explicou que o quadro atual na zona do euro ainda é de “grandes incertezas” e que, por isso, as decisões serão tomadas individualmente a cada encontro. “Neste momento, estou feliz com o que já conquistamos com os nossos dez aumentos de juros e acho que poderíamos estar pronto para um primeiro corte”, afirmou.

Nagel, que também é presidente do BC da Alemanha, defendeu que o BCE deve evitar um ritmo muito rápido de relaxamento monetário para não desfazer os progressos que já foram feito na estabilização dos preços. A expectativa dele é de que a inflação continue em baixa e alcance a meta de 2% em 2025. “Mas devemos permanecer cautelosos”, disse.

O dirigente reforçou ainda que as ações do BCE não dependerão da evolução da política monetária nos Estados Unidos, onde a escalada inflacionária refletiu mais os fatores de demanda, de acordo com ele.