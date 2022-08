É o momento para investir em criptomoedas? Influencer Rando Thiago opina

Da Redação 16/08/2022 - 19:58 Compartilhe

As criptomoedas, que formam um meio de troca digital para transações por meio da blockchain e da criptografia, são um dos principais ativos no mercado de investimentos e atraem a atenção de milhares de pessoas em todo o mundo.

Por ser algo extremamente volátil, com preços sujeitos a alterações para cima ou para baixo, sempre há uma grande dúvida entre os investidores: esse é o momento ideal para investir?

De acordo com o influencer e especialista em investimentos Rando Thiago, a resposta depende muito da necessidade individual de cada pessoa.

“A criptomoeda é um bom investimento se você deseja obter exposição direta à demanda por moeda digital. Eu avalio o mercado fazendo uma análise técnica, que é a principal ferramenta que nós, investidores, usamos para entender em qual direção os preços das criptomoedas se moverão”, explica.

De acordo com ele, a volatilidade dos ativos ao assegurar uma aquisição é a principal linha que vai dizer ao investidor se aquela é ou não uma boa oportunidade de negócio. Segundo o influencer, no caso das moedas digitais, é normal ter oscilações de 10% ou mais em apenas um dia, diferente das ações oferecidas na bolsa, que têm uma variação bem menor.

Mesmo com todas essas observações, o especialista alerta para alguns tópicos que precisam ser ditos em caso de interesse em um investimento. A principal delas, segundo Rando Thiago, é escolher o meio no qual você irá comprar as moedas digitais. “Essa ação é tão importante quanto entender sobre os riscos. É preciso pesquisar quais corretoras são confiáveis e saber se elas atuam com seriedade”, alerta.

De início, é recomendável que o investidor vá com cuidado e, aos poucos, colocando quantias pequenas e que não irão afetar a saúde financeira. “O início é apenas para entender como funciona, conhecer as corretoras, as funcionalidades e entender o impacto da volatilidade”, conclui.