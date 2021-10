‘É o melhor momento da minha carreira’, diz Ricardinho após conquistar a Copa do Mundo de Futsal

Na seleção de Portugal há 18 anos, Ricardinho revelou nada em sua carreira se compara ao momento em que colocou as mãos no troféu de campeão do mundo por sua seleção.

No último domingo (3), o camisa 10 português e seus companheiros conquistaram o primeiro título de Portugal na Copa do Mundo de Futsal. Os portugueses derrotaram a Argentina por 2 a 1 no mundial realizado na Lituânia.

Ricardinho lembrou que precisou passar por cirurgia e não sabia se conseguiria disputar sua quarta Copa por Portugal.

“Seis meses atrás eu estava em uma cama de hospital. Foi a cirurgia mais difícil da minha carreira. Eu mal consegui chutar uma bola depois. Tive de trabalhar mais do que você imagina para entrar na Seleção de Portugal, para poder ajudar a seleção”.

“Seis meses atrás, este momento parecia impossível. Eu ia me aposentar, sabia que essa era minha última chance de ganhar esse troféu com que sonhei toda a minha vida. Eu sabia que sempre me arrependeria de não ter vencido a Copa do Mundo. Estou tão emocionado, estou tão feliz”, completou.

O camisa 10 de Portugal lembrou todas as conquistas da carreira, mas considera que o título da Copa do Mundo tem um sabor especial.

“É o melhor momento da minha carreira, o melhor dia da minha vida. Esperei minha carreira inteira por este troféu”, avaliou.

Para completar o bom momento do jogador, Ricardinho ainda levou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo

Não foi o único troféu que Ricardinho arrecadou na Arena Kaunas. Minutos após o apito final, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, entregou-lhe a Bola de Ouro da adidas à frente do companheiro de equipe Pany e do Cazaquistão Douglas Junior.

“Esta foi a melhor surpresa de todas”, disse o ala de 36 anos.

“Ganhar a Bola de Ouro torna tudo ainda mais perfeito. Mas foi um esforço de equipe. Todos fizeram sua parte”, declarou.







