É normal PP e Republicanos entrarem no governo, diz Lula; eles devem ter espaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (25) que é normal partidos como PP e Republicanos queiram entrar no governo e que eles devem ter seus espaços no Executivo. Lula, porém, disse que não conversou com ninguém sobre ministério ainda. O presidente falou em sua live semanal.

Lula disse que quer conversar com PP, Republicanos e outros partidos. Segundo ele, legendas não pedem ministérios, é o presidente que oferece. Além disso, Lula disse que não negocia com o Centrão, mas com as legendas individualmente. Segundo ele, o bloco se une em determinadas situações.

Republicanos e PP estão próximos de indicar ministros para o governo. Os nomes mais prováveis são André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), mas falta decidir quais ministérios eles ocuparão.

Ofensa a autoridades

O presidente também disse na live semanal que quem ofende autoridades e adversários políticos na rua é “171”. Ele deu a declaração falando sobre o ataque ao ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes em Roma.

Segundo Lula, se a prática se tornar normal os ministros não terão mais sossego. Ele disse que, no passado adversários se encontravam em locais públicos e se cumprimentavam, o que não seria mais o caso.

Lula deu as declarações no programa Conversa com o Presidente, uma live semanal promovida pela comunicação institucional do governo.

