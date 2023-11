‘É natural que seja do PT’, afirma Guilherme Boulos sobre vice para eleição de 2024

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 17/11/2023 - 15:59 Para compartilhar:

O terceiro convidado do podcast “IstoÉ Eleições 2024” foi o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre o apoio que recebe do PT (Partido dos Trabalhadores) e destacou que “é natural que o vice seja da legenda”. Além disso, abordou assuntos como segurança pública, cracolândia, habitação, pessoas em situação de rua e educação.

“É a primeira vez que o PT não estará na cabeça de chapa (para uma disputa em São Paulo). O cargo de vice não é uma concessão, é um equilíbrio político”, afirmou.

Guilherme Boulos ainda destacou o desejo de que o cargo de vice seja ocupado por uma mulher. Para isso segue em constante diálogo com o PT, para que ambos os lados cheguem em um nome consensual.

Padrinho político

Ao ser questionado sobre ter o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como padrinho político, Boulos afirmou que não há dúvidas de que essa é melhor escolha, pois o mandatário “ganhou na capital de São Paulo no segundo turno das eleições presidenciais de 2022”.

Além disso, segundo ele, Lula está fazendo um governo que é bem avaliado pela população, tanto a paulistana quanto a de todo o Brasil.

“Vamos lembrar que há um ano víamos no jornal e na internet o cercadinho no Palácio do Alvorada com o então presidente falando contra a vacinação (de Covid-19), xingando a China, insinuando que a Terra é plana e atacando jornalistas, sobretudo as mulheres. Agora o Brasil conseguiu resgatar a sua credibilidade no mundo, pois possui um projeto ambiental, reduziu em 20% o desmatamento na Amazônia, retomou os programas sociais, diminuiu o desemprego e abaixou a inflação”, completou.

A ISTOÉ está entrevistando os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O portal já conversou com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) e convidou a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

