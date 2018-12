“É muita decepção”, diz Ana Furtado sobre João de Deus

Ana Furtado resolveu comentar neste sábado (22) durante o ‘É de Casa’, da Rede Globo, o caso envolvendo o médium João de Deus, acusado por mais de 500 mulheres de cometer abuso sexual.

“Eu chorei quando essas denúncias começaram a aparecer. Eu tenho fé em Deus e nas pessoas. Ele sempre foi uma figura muito especial com dom divino e abençoado. Todas as pessoas que vão até ele buscam um alento”, disse a apresentadora.

“Depois de tudo que passei esse ano, eu quis ir no João de Deus. Estava me programando para ir no ano que vem. É muita decepção, muito triste perceber que essa é a verdadeira índole dele. É entregar nas mãos da justiça”, finalizou Ana.