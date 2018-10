“É meu sonho de criança”, diz Hazard sobre Real Madrid

“Não vou mentir, é meu sonho de criança”, declarou a estrela belga do Chelsea Eden Hazard sobre jogar no Real Madrid, que estaria interessado em contratá-lo, em declarações feitas no domingo após a vitória dos Blues por 3 a 0 sobre o Southampton.

“Eu falei disso após a Copa e disse que pensava que era tempo de mudar de ares, porque joguei uma grande Copa do Mundo”, explicou o atacante, que foi eleito o segundo melhor jogador da competição na Rússia, onde a Bélgica terminou na 3ª posição.

“O Real Madrid é o maior clube do mundo. Não quero mentir. É meu sonho de criança. Desde então eu sonho com este clube”, continuou.

“Mas veremos, não quero falar sobre isso todos os dias, mas falaremos do meu futuro em breve”, continuou.

Antes do início da temporada, as imprensas inglesa e espanhola afirmavam que o Real Madrid estava interessado em contratar Hazard para substituir Cristiano Ronaldo, que se transferiu para a Juventus.

O clube madrilenho, porém, acabou não contratando um jogador de peso para seu ataque e, atualmente, soma quatro jogos sem marcar gol, o que não acontecia desde 1985. Esta situação fez renascer os rumores da chegada de um grande reforço.

– Artilheiro da Premier League –

Hazard tem contrato com o Chelsea até 2020, mas não quer seguir o exemplo do ex-companheiro de clube, o goleiro belga Thibaut Courtois, que forçou o time londrino a aceitar uma venda para o Real Madrid.

“Não quero isso, quero algo bom para mim, mas algo bom para o clube também, porque o Chelsea me deu tudo”, declarou Hazard. “Não quero dizer que vou assinar um contrato e depois não assiná-lo. Então veremos”, admitiu o atacante de 27 anos.

“Às vezes me levanto e penso: ‘quero ir embora’. Às vezes penso: ‘quero ficar’. É uma decisão dura, é meu futuro, farei 28 anos em janeiro”, continuou.

Embora o Chelsea não esteja disputando a Liga dos Campeões nesta temporada, competição da qual o Real Madrid é o atual tricampeão, Hazard insistiu que conquistar títulos não é o único motivo de sua decisão.

“Não é uma questão de troféus, mas claro, quando você joga, quer ganhar. Mas eu só quero me divertir em campo, como estou neste momento, então sou feliz”, concluiu o jogador.

Protagonista de um início de temporada espetacular, Hazard é o principal jogador do novo Chelsea de Maurizio Sarri, que ocupa a segunda posição na tabela da Premier League, empatado em pontos com o líder Manchester City. O belga é também o artilheiro da competição com sete gols.

