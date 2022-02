‘É interessante ainda ser considerada a Rainha do Bumbum’, diz Gretchen sobre envelhecimento

Com 40 anos de carreira e 62 anos de idade, Gretchen está em uma ótima fase na vida pessoal e profissional. Em entrevista para a revista L’Officiel Brasil, a cantora falou sobre que o envelhecimento não é um tabu para ela e que se sente surpresa de ainda ser considerada ‘Rainha do Bumbum’.

“Eu acho que eu estou sendo mais uma vez precursora de um movimento, onde mostra que a mulher com mais idade é uma mulher interessante. É uma mulher sensual. É uma mulher desejada e que tem que ser valorizada, mesmo com a idade que ela tem”, começou Gretchen.

“É muito interessante ainda ser considerada a Rainha do Bumbum e a Rainha da Internet. Eu acho incrível, acho maravilhoso! Inclusive, é uma forma de mostrar como a imagem da mulher está mudando, como as pessoas estão valorizando as mulheres sem pensar na idade”.

A veterana ainda explicou de onde tira tanta jovialidade: “A minha energia vem do meu jeito de ser. Vem da minha cabeça jovem e também dos tratamentos que eu faço, como o de reposição hormonal. Eu também invisto na parte espiritual, com massagem tantrica, terapias com energia e em yoni eggs (esferas minerais usadas em rituais de energização feminina). Coisas assim que eu fui descobrindo com o tempo e que fazem com que a juventude seja eterna, se você quiser”, finalizou.

