‘É impressionante como fica o estádio’, descreve Cantillo sobre volta da torcida

A vitória por 3 a 1 do Corinthians sobre o Bahia ficará marcada na memória do corintiano que voltou à Neo Química Arena depois de 586 dias e também na mente de Cantillo. Na noite desta terça-feira, o colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa corintiana após 67 jogos. Foi o segundo da equipe, que marcara com Roger Guedes de pênalti e selou o triunfo com Jô.

“Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com essa camisa, sabemos o que representa. Todos trabalham para jogar, todos estão dispostos para o momento em que o treinador precisa. É uma competição sadia em um grupo que sabe o que quer”, disse o meio-campista.

Cantillo se refere à disputa por posição no elenco comandado por Sylvinho, que tem peças de qualidade de sobra. O treinador teve Gabriel à disposição, mas preferiu manter o colombiano entre os titulares. Ele aproveitou a oportunidade na ausência do concorrente, fora por suspensão contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, e não deve mais sair da equipe.

O meio-campista também falou sobre a chance de voltar a jogar com o apoio da Fiel. Pouco mais de 10 mil torcedores compareceram à Neo Química Arena e incentivaram o time no triunfo que colocou o Corinthians no G-4 do Brasileirão, com 37 pontos. “É impressionante como fica o estádio”, exclamou Cantillo.

Invicto há dez partidas no Brasileirão, o Corinthians volta a campo sábado, quando enfrenta o Sport, às 16h30, na Arena Pernambuco, no Recife. O duelo é válido pela 25ª rodada.

