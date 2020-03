É importante governo vir a público e propor estímulo da economia, diz Maia

Brasília, 10 – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a dizer que aguarda o envio das reformas administrativa e tributária do governo ao Congresso. “A reforma administrativa da Câmara está pronta aguardando a do governo, vamos esperar mais uma ou duas semanas no máximo”, comentou.

Com a crise internacional se agravando, Maia disse também que o foco do Parlamento será cobrar do governo que ele venha a público anunciar sua agenda para a recuperação da economia do País.

“É importante que o governo venha público e faça como o presidente norte-americano fez ontem, dizendo que vai propor à sociedade e aos senadores e deputados uma agenda para o estímulo da economia. Nós precisamos entender o que o governo avalia, por exemplo, do impacto da falta de peças no setor automobilístico”, disse o presidente da Câmara.

“Precisamos que o governo venha público e organize os próximos passos na questão, a curto prazo e a médio e longo prazo, em conjunto com o Parlamento, para que a gente possa votar essas matérias que estamos defendendo desde o ano passado”, afirmou Maia. “O importante é que o Parlamento continua contribuído.”