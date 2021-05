É Hexa-Tri! Flamengo vence o Fluminense e mantém hegemonia no Campeonato Carioca Com gols de Gabriel Barbosa (dois) e João Gomes, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, e conquistou o 37º título do Campeonato Carioca

Segue a hegemonia rubro-negra no futebol do Rio de Janeiro. Em clássico de tempos distintos diante do Fluminense, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 1 e conquistou o seu 37º Campeonato Carioca, o terceiro seguido. Com a base do time mantida desde 2019 – Rodrigo Caio, Diego, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol & Cia -, o título estadual permanece em “boas mãos”, e o atual elenco segue escrevendo a história como uma das gerações mais vitoriosas do clube.

Gabriel Barbosa foi o grande nome do Flamengo, com uma grande atuação e dois gols no primeiro tempo, que foi de total domínio rubro-negro. A segunda etapa teve um Fluminense melhor, que descontou com Fred, de pênalti, mas não conseguiu empatar. João Gomes, aos 41 minutos, selou a vitória e o título.

E MAIS:

FLAMENGO DOMINA E GABIGOL BRILHA

Rogério Ceni e Roger Machado mandaram a campo o que tinham de melhor, e o Fla-Flu decisivo desenrolou-se de forma previsível: o Rubro-Negro ocupando o campo ofensivo, com a bola, o Tricolor buscando o contra-ataque. Contudo, apenas a estratégia do Flamengo funcionou no primeiro tempo no Maracanã.

Após um breve início em que o Fluminense adiantou a marcação, o Flamengo passou a encontrar espaço para trocar passes, envolveu o adversário e rondou a área de Marcos Felipe. Aos poucos, foram-se acumulando as chances pedidas – o que já é característico da equipe de Rogério Ceni. Até que Gabigol decidiu.

Tabelando com Bruno Henrique e Arrascaeta pela esquerda, com Everton Ribeiro no lado direito e invadindo a área, o camisa 9 já era o principal nome do clássico. A zaga do Fluminense não sabia como acompanhar a movimentação do atacante, que, aos 40, recuou até o meio de campo e deu ótima assistência para Arrascaeta. O uruguaio invadiu a área e foi derrubado por Marcos Felipe.

Na cobrança, Gabriel Barbosa mostrou a categoria de sempre: bola de um lado, goleiro do outro. Flamengo na frente aos 43. Três minutos depois, Filipe Luís encontrou o atacante pelo lado esquerdo, que chutou cruzado e ampliou: 2 a 0.

TRICOLOR VAI ATRÁS DA DIFÍCIL MISSÃO

Para o Fluminense, a missão após o intervalo estava difícil: ao menos empatar o jogo para levar a decisão para os pênaltis. A atuação fraca no primeiro tempo, com um meio de campo que não soube diminuir os espaços para o adversário, tampouco contra-atacar, fez com que Roger Machado tirasse Luiz Henrique e Kayky, colocando Caio Paulista e Gabriel Teixeira. A resposta foi imediata.

Com uma marcação mais agressiva, o Fluminense logo voltou ao jogo. Rodrigo Caio acertou a perna de Caio Paulista, e o pênalti foi confirmado após revisão do VAR. No primeiro tempo, o Tricolor havia reclamado de uma mão na bola de Willian Arão. Fred cobrou bem e deixou o placar em 2 a 1 aos três minutos.

Obrigando o Flamengo a correr e marcar, o Fluminense entrou no jogo de vez. O clássico, assim, ficou aberto, com espaço para os dois times irem ao ataque. Marcos Felipe, em finalizações de Arrascaeta e Filipe Luís, fez boas defesas.

Já o ataque Tricolor apostou na bola aérea, aspecto frágil e conhecido deste sistema defensivo montado por Rogério Ceni. Ciente disso, Roger Machado acionou Abel Hernández e Bobadilla na reta final. A bola cruzou a área de Gabriel Batista com perigo algumas vezes, mas o gol de empate não saiu.

JOÃO GOMES ENTRA E FAZ O GOL DO TÍTULO

Pensando em dar maior proteção à defesa e intensidade ao meio de campo na reta final, Ceni acionou João Gomes, mas coube ao jovem e promissor meia marcar o gol que garantiu o título do Campeonato Carioca ao Flamengo. Pedro tabelou com Vitinho e finalizou forte, Marcos Felipe defendeu, mas, no rebote, o camisa 35 apareceu para marcar o seu primeiro gol como profissional: 3 a 1 aos 41 minutos. Restou ao Flamengo aguardar o apito final para comemorar.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3X1 FLUMINENSE

Data e hora: 22/05/2021, às 21h05

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga

Gols: Gabriel Barbosa (1-0, 43’/1ºT e 2-0, 46’/1ºT) e Fred (2-1, 6’/2ºT)

Cartão amarelo: Rodrigo Caio e Bruno Henrique (FLA); Marcos Felipe, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos, Yago Felipe e Fred (FLU)

Cartão vermelho: Não houve.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Gabriel Batista; Isla (Matheuzinho, 40’/2ºT), Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson (João Gomes, 40’/2ºT), Diego (Hugo Moura, 43’/2ºT), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho, 35’/2ºT); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Pedro, 35’/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yago Felipe (Bobadilla, 36’/2ºT), Martinelli e Nenê (Cazares, 23’/2ºT); Luiz Henrique (Caio Paulista, Intervalo), Kayky (Gabriel Teixeira, Intervalo) e Fred (Abel Hernández, 36’/2ºT).

E MAIS:

Veja também