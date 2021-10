E-commerce de pneus Cantu Store registra pedido de IPO na CVM

O grupo especializado no e-commerce de pneus Cantu Store registrou na quinta-feira, 21, um pedido para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com distribuição primária e secundária. Fundada no Paraná em 2007, a companhia conta hoje com 26 filiais em 17 unidades federativas e quatro centros de distribuição.

A empresa atua em duas frentes de negócio por meio de duas marcas: a PneuStore, varejista online B2C e a CantuPneus, marca de oferta com foco em distribuição B2Fleet (pneus de caminhões comerciais para frotas) e B2B.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a Cantu Store registrou lucro líquido de R$ 118,123 milhões no acumulado do ano até setembro,19 vezes mais em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado atingiu R$ 118,4 milhões, avanço anual de 157,9%.

Os recursos captados serão utilizados para capital de giro da companhia, investimentos em private label (marcas próprias), projetos e novos negócios e reorganização societária.

A oferta será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, JP Morgan e Citi.

