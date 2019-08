E-commerce cresceu 15% no Brasil de 2018 para 2019, diz Mercado Livre

A diretora de marketplace do Mercado Livre no Brasil, Cristina Farjallat afirmou que o e-commerce tem grande potencial de crescimento no Brasil. Os brasileiros movimentaram US$ 22 bilhões em compras de produtos online em 2018 e, segundo ela, do ano passado para cá houve um crescimento de 15% do e-commerce.

Ela apontou também que 57 milhões de brasileiros fizeram compras online em 2018, enquanto metade da população, 100 milhões de pessoas, pesquisou produtos na Internet.

“Quando o Mercado Livre começou, 3% dos brasileiros tinham acesso à internet, hoje são 67%. Isso mostra que temos a infraestrutura necessária para o e-commerce”, ressaltou Farjallat.

A diretora de marketplace do Mercado Livre, ponderou, no entanto, que a participação do e-commerce brasileiro nas vendas totais do País ainda é pequena, de 4%.

A média mundial é de 12%. “Isso só mostra a oportunidade que o e-commerce Brasil tem. Para atingir a média mundial tem que pegar o que foi movimentado em 2018 e multiplicar por três”, disse.

Segundo ela, apesar de a velocidade da internet no Brasil não ter a melhor qualidade, os brasileiros são ávidos usuários das redes sociais e o Brasil é o quarto país do mundo em número de downloads de apps.

Para ela, a tendência para o futuro do e-commerce são os super apps. “Os app estão cada vez mais agregando serviços em ecossistema para o consumidor”, afirmou.