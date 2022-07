‘É cavalheirismo’, diz Mariana Rios sobre polêmica de homem ter que pagar a conta

A declaração de Caio Castro continua dando o que falar. Nesta quarta-feira (28), Mariana Rios disse que considera cavalheirismo o homem pagar a conta no primeiro encontro. Mas reflete que não tem problema dividir o resto.







“O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavalheirismo. Isso é ser um gentleman. Isso não quer dizer que ele vá me sustentar. Isso é uma coisa do homem para a mulher. Eu acho bacana: ‘no próximo eu pago, no outro você paga, depois a gente divide’. Mas no primeiro encontro, o homem tem que pagar”, afirmou ao PocCast.

Outras artistas também repercutiram a fala do ator. Deolane Bezerra, por exemplo, deixou a sua indireta. “Se tá ruim ‘pra mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né”, ironizou. “Ser mulher custa caro, ter mulher mais ainda. Se botar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante”, disparou Jojo Todynho.

Já Léo Picon saiu em defesa do artista. “Caio não vai chamar vocês pra jantarem com ele. Fiquem calmos”, debochou. “Mas, se chamar, o Caio é o rei de esquecer a carteira e fazer os amigos pagarem a janta. Ele tem fama de mão de vaca. Mas pense bem… pare de discutir sobre isso. Se saírem com ele, dividam a conta e pronto”, finalizou.