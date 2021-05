É Campeão! Avaí empata com a Chapecoense e fatura o Catarinense Na Arena Condá, o Leão soube controlar a pressão da Chape e alcançou o 18º título estadual

O Avaí é campeão do Campeonato Catarinense. Após vencer na ida, o Leão segurou a Chapecoense na Arena Condá e o empate por 1 a 1 garantiu a 18ª conquista do estadual.

Jogo Truncado

Demorou para Chapecoense e Avaí engrenar. Sem perder na dividida, o clássico ficava preso na marcação e os goleiros pouco trabalharam. Com a vantagem a seu favor, o Avaí até se arriscou um pouco no ataque, mas nada de muito perigo.

Glédson



Quando a Chape entrou na partida, o destaque ficou por conta de Glédson. O arqueiro do Avaí subiu o paredão e fechou o gol para evitar o pior. Na melhor oportunidade, Fabinho soltou o pé na grande área e o arqueiro pegou antes da bola bater na trave.

Pressão da Chape



Melhor em campo, a Chapecoense iniciou a sua pressão e explorava a bola aérea. Porém, antes do intervalo, o grito de gol ficou preso na garganta e finalização de Fabinho, que parou em Glédson.

Duelo morno e golpe do Avaí



Quando todos esperavam uma pressão da Chape, o Avaí conseguiu controlar o ímpeto do rival. Bem posicionado, o time de Claudinei Oliveira não deu espaço para a Chape e começou a explorar no contra-ataque. Aos 25 minutos, em descida de Renato, Gioavani recebeu na medida e bateu firme para vencer o goleiro e colocar o Avaí com as duas mãos da taça.

Sem reação



O gol do Leão abalou a Chapecoense. Sem forças para reagir, o Verdão do Oeste não conseguiu criar nada. Quando teve Perotti inspirado, o atacante empurrou para a rede no último lance do jogo e ao menos garantiu o empate.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também