É bom lembrar que a liderança política máxima clama por justiça, diz Haddad

O ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado na eleição presidencial de 2018 pelo PT, Fernando Haddad, disse há pouco que a Campana Lula Livre é um ato permanente, mas que é sempre bom lembrar as pessoas e o País que “a liderança (política) máxima está clamando por Justiça”.

“Ele (Lula) quer um julgamento isento e imparcial com base no que foi apresentado no processo e está inconformado com o fato de que nenhuma evidência ou prova de que tenha cometido qualquer coisa que tenha desservido o País ou contrariado o interesse público e está praticamente um ano preso nestas condições”, disse Haddad.

De acordo com Haddad, o evento deste sábado tem como objetivo lembrar que “vamos continuar a luta por justiça”. De acordo com o ex-prefeito, a Justiça não conseguiu mostrar em que Lula contrariou os interesses do País.