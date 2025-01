‘E aí, qual vai ser?’: Giovanna quer resolver situação com Maike no ‘BBB 25’

Em conversa com as amigas no Quarto Nordeste, Giovanna disse acreditar que Maike esteja indeciso sobre o que quer romanticamente na casa do BBB 25 e prometeu confrontá-lo: “E aí, qual vai ser?”

Thamiris, por sua vez, disse que Giovanna é quem está indecisa sobre situações de fora da casa, e Vitória afirmou que nunca viu a sister indo atrás de Maike, ao que Gracyanne Barbosa, irmã de Giovanna, respondeu: “Nem vai ver”.

Enquanto isso, Renata, de 33 anos, revelava sua idade para Maike, que reagiu: ‘Conservada’. Dias atrás, o paulistano já havia admitido ter interesse na bailarina, o que também deixou Giovanna desconfiada.

Maike e Giovanna estão se paquerando desde os primeiros dias do BBB 25. O representante comercial já demonstrou interesse na médica veterinária e a elegeu como a mais bonita da casa: ‘Parece uma boneca’. Giovanna, por sua vez, também se mostrou atraída pelo rapaz e confirmou que há possibilidade de ficar com Maike.

Porém, Maike também já revelou ter interesse em Renata. Em conversa com Vitória, ele deixou subentendido que também ficaria com a cearense.